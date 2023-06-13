شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمجلس وزراء المياه الأفارقة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، منذ قليل، فى القاهرة الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 – 15 يونيو الجارى، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الإفريقية، وذلك في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" خلال عامي 2024 - 2024.

‏‎ومن المقرر خلال الاجتماعات إستعراض برامج وأنشطة الأمكاو المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى على أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، إلا أن النمو السكاني وتوسع مشروعات التنمية أدى لزيادة الضغوط على الموارد المائية ، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي 70٪ من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من 85٪ من المياه في البلدان النامية ، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حالياً ، وعلى ذلك تركز أجندة الإتحاد الأفريقي لعام 2063 على ضمان الأمن المائي والغذائي كخطوة أولى لتحقيق تطلعات إفريقيا المزدهرة على أسس من والتنمية الشاملة والمستدامة ، حيث تترابط المياه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة وضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وتشجيع النمو الاقتصادي والتصنيع وفرص العمل والحد من عدم المساواة وتحقيق السلام والأمن.

وأضاف أنه وفى ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه على المستوى العالمى وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئي ، فإن مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"سيسعى للعمل على تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على كافة المستويات ، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الإفريقية ، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.