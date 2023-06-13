شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد تعلن المصروفات للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووجهت المدرسة تعليمات لأولياء الأمور المتقدمين بتحويل للصف الثاني والثالث الاعدادي والصف الثاني رياض أطفال كالتالى:

• الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل .

• التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

• تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة

• إثبات قيد من المدرسة المقيد بها الطالب معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية

• بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات ٩٥٪ للصف الثاني والثالث الإعدادي

• صورة شخصية للطالب

• يتم استلام الاوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع احد ايام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرًا

لن يتم استلام أوراق بعد ذلك التاريخ.