شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة: تحديات تطبيق كود الإتاحة بالمواصلات والمرافق ما زالت قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الاجتماع الموسع والجلسة الحوارية للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وحضور ممثلي محافظات القاهرة والقليوبية ومسئولي مديريات الطرق والنقل بالمحافظتين، وذلك لمناقشة ملف (كود الإتاحة) وعدم توفير أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، الأمر الذي من شأنه صعوبة التنقل.

ولفت ممثلي المجلس خلال الاجتماع النظر إلى توجيهات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تطالب فيها دوما كافة الفئات والهيئات المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة انفاذ وتطبيق مواد القانون وتوفير كافة انواع الاتاحات المقررة على كل المستويات وفي مقدمتها تطبيق (كود الإتاحة).

من جانبهم، أشار ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فعاليات الاجتماع أن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبة في التنقل أو استخدام الطرق والمواصلات العامة مازالت قائمة، وأن الكثير من الطرق التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات غير متاحة لاستخدامهم الأمر الذي يعرضهم للخطر.

في ذات السياق، أكد ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، علي حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة آمنه ومتاحة لهم في الطرقات والشوارع والأرصفة والمواصلات العامة، وهو ما كفله نصوص مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر.

ونوه ممثلي المجلس أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبناء على ما جاء في الاجتماع أوصت بضرورة الالتزام بتطبيق الكود الهندسي المصري في كل ما يخص الطرق والمواصلات والمرافق العامة والخاصة بما يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم تأكيد اهتمام الدولة المصرية بهم.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس ، وبسام أبو جيل من إدارة الإعلام بالمجلس.