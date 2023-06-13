شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل نقدى للإجازات الاعتيادية لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، عن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على صرف مقابل نقدى للعامل مقابل الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها، موجها الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة لاستجابته لمطالب النقابة العامة، وخدمة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال فؤاد، فى بيان، إن مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتمع برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، ووافق على تطبيق قرار صرف مقابل نقدى للعامل نظير عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها، وذلك عند انتهاء فترة خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب فى مقدمتها تركه العمل أو بلوغه سن المعاش أو الوفاة على أن يتم الصرف وفقا لأساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والتى سيتم تطبيقها بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة.

وأعلن رئيس النقابة عن أن هناك أخبار سارة لجموع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سيتم الإعلان عنها فور الاتفاق على آلية تنفيذها وتطبيقها، مشيرا إلى أن ما يحدث نتاج اللقاءات والاجتماعات التى عقدها رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأكد أن النقابة لن ولم تبخل بتقديم اى دعم أو مساندة لأى من أبنائها العاملين بالقطاعات الأربعة التى تضم الكهرباء والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، مشيدا بمجهودات جموع العاملين فى استكمال مسيرة البناء والتنمية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية ويجرى تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة المصرية المختلفة وان كانت المرافق تحتل أحد المراتب المتميزة بفضل سواعد أبنائها الكادحين ليلا ونهارا فى تنفيذ وبناء الجمهورية الجديدة.