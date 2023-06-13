شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنافس بـ3 مرشحين فى جائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا، أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2023، بعد إغلاق باب الترشح في 10 يونيو 2023 .

وأشارت الجامعة إلى أن الـ 3 مرشحين استوفوا البيانات على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة.

وتنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهم من كلية الآداب، ومرشح واحد من كلية التربية، ومرشح واحد من كلية البنات.

ويأتي ذلك ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.