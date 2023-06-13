شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للكهرباء": تنفيذ استثمارات بـ35.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023.

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف فى ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية للتغلب على التحديات التى تواجه القطاع، ما ساهم فى تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:

تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2023/2024:

- إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 550 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59245 ميجاوات بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى المتوقع 2022/2023.

- زيادة الطاقة المولدة الى 229 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.76% عن العام المالى المتوقع 2022/2023.

- الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

- الاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

- فى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين ، فقد تمت إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر ، من خلال المشاركة فى إعداد الخطة التنفيذية (Implementation Plan) الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام وفصل الهيدروجين بالتعاون مع بنك الاعمار الاوروبى (EBRD) والاستشارى Advisian.

- فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالى 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ، وفى هذا الصدد ولتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى إنشاء مشروعات توليد كهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية)، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية وإختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين ، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.

- فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية من عدة مصادر، فقد تم الانتهاء من مراجعة عقود شراء الطاقة والربط على الشبكة الكهربائية لمحطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بقدرة 30 م.وات وسيتم تنفيذ المحطة من خلال تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة جرين تك.

- فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، فقد تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات ، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (530) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.

- تماشيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء فقد تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (18.6 ) مليون مشترك فى عدد (21) محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى ، ومن المستهدف تنفيذ أعمال الربط لباقى المحافظات فى نهاية عام 2023.

- استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

-و فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين ، فمن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى (3) مليون عداد خلال عام 2023/2024.

- التطوير المستمر لإستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات لرفع مستوى الاداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية ، وذلك من خلال انشاء وتطوير مراكز التحكم.

- استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 35.3 مليار جنيه.

- استهداف زيادة عدد المشتركين الى 42.2 مليون مشترك بنسبة تطور 3.82 % عن العام المالى المتوقع 2022/2023.