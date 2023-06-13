شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى: -الطماطم بـ 6.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه. ‏-البصل الأبيض 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 14جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الجزر 14.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه . الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه بامية 30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها. -الموز البلدى 15 جنيها.

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