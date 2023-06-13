شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
-الطماطم بـ 6.5 جنيه
-البطاطس بـ 8.25 جنيه.
-البصل الأبيض 14 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 14جنيها .
-الكوسة 15 جنيها.
-الجزر 14.5 جنيه .
-الخيار بـ 13.5 جنيه .
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه
بامية 30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات.
-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه .
-الليمون بـ 15جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 21 جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
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