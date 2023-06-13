شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص في الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا و ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .