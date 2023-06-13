شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023، والتي سيتم استقبالهم اعتباراً من 24 يونيو 2023، وذلك وفقاً للشروط الآتية...

أولاً: المؤهلات العليا: مواليد الفترة من 1/1 حتى 6/30 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023، وخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى أخر أغسطس 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5 أغسطس 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 14 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة: مواليد الفترة من 1/1 حتى 6/30 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17 يوليو 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 1 أغسطس وحتى 3 أغسطس 2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة: مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2022/2021 وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2002 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2022/2021، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 24 يونيو 2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 8 يوليو وحتى 31 يوليو 2023.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات (العاديين): مواليد أشهر(أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2003 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25 يوليو 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 5 أغسطس وحتى 13 أغسطس 2023.

والمستندات المطلوبة : بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيديون / المدرسون / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي:(https://tagned.mod.gov.eg )..كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي :([email protected]) ، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ).

وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو( 15499).