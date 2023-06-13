شكرا لقرائتكم خبر عن شاب بالغردقة يعيد 785 ألف جنيه لصاحبها بعد تحويل المبلغ بالخطأ لحسابه فى البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الشاب محمد نوح، البالغ من العمر 34 عاما، والمقيم بمدينة الغردقة، مبلغ 785 ألف جنيه لصاحبها، بعدما تم تحويل المبلغ على حسابه الشخصى عن طريق الخطأ.

وروى الموظف القصة لافتا أن بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى اتصالا من موظف البنك يفيد بأنه تم تحويل مبلغ مالى كبير لحسابه الشخصى من خارج البنك وليس من حساب خاص بالبنك، على الفور كشف عن الحساب من خلال كارت البنك، وعلم أن المبلغ 785 ألف جنيه.

وأضاف: عاودت الاتصال مرة أخرى بالبنك، وقررت أن أرد المبلغ وتسليمه لصاحبه لعدم قبولى بأى مبالغ لا أستحقها ولم أعمل بها، وهو ما تربينا عليه منذ الصغر، وحرصت على إرجاع المال لأصحابه، وتم إعادة المبلغ للحساب الذى المرسل منه.