شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة يوجه بإنشاء مركز خدمة عملاء بطور سيناء بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر
وحرص رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على مراجعة دفاتر كبار المشتركين ، ووجه بضرورة مراجعة القدرات المتعاقد عليها مع القدرات على الطبيعة، وضرورة الإسراع فى تركيب العدادات الكودية التي سدد أصحابها قيمة المقايسات.
ووجه أبو وردة بضرورة إعادة تأهيل مبنى ديوان عام قطاع كهرباء طور سيناء، نظرًا لسوء حالة المبنى التي كان عليها، وشدد على أن تتم الأعمال بأعلى مستوى من الجودة وطبقا لأحدث المواصفات .
و أصدر أبو وردة قرارًا بأنشاء مركز خدمة عملاء داخل مبنى القطاع مؤسس بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية مع عمل مركز خدمه لذوي الهمم، موكدًا ضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء كافة الخدمات لهم في وقت قصير.
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