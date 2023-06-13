شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وايضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة. وناقشا تطورات إنشاء شادر السمك ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

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