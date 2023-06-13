شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف بالحرارة ونشاط رياح وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة .. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى ضعف إقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تواصل المركز مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت الهيئة على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات ( بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرةً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك.. نواب: يحقق المساواة والحوكمة.. ويوحد المراكز القانونية والسياسات ويخضع كافة البنوك لقانون البنك المركزى المصرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

وأكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى تقريرها، أن مشروع القانون يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطويروحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفى المصرى من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.

رئيسا وزراء مصر والعراق يفتتحان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى العراقى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري -العراقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة خلال جلسة افتتاح منتدى رجال الأعمال المصرى العراقي، استهلها بالترحيب بالحضور، معربا عن سعادته دوماً بالمشاركة فى مثل هذه المنتديات، باعتبارها فرصة مهمة للتواصل مع رجال الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص الذي يُعد المساهم الأول في تنمية الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وتشييد وخدمات، وصاحب الدور الأكبر في النمو والتنمية التي تنعكس مؤشراتهما الإيجابية في زيادة الأرباح وتحفيز التوسع في الاستثمارات.

وزير التعليم: إحالة حالات الغش الإلكتروني بالثانوية إلى النيابة العامة

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما أكد الوزير على أن حالات الغش الالكترونى التى تم ضبطها تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.

سعر جرام الذهب الآن فى مصر.. عيار 21 بـ 2310 جنيهات بالأسواق

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2310 جنيهات وهو أدنى مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 : 2310 جنيهات.

عيار 24 : 2640 جنيها.

عيار 18 : 1980 جنيها.

عيار 14 : 1543 جنيها.

الجنيه الذهب 18480جنيها.

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "محمد شياع السوداني"، رئيس وزراء العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

رئيس الوزراء العراقى: توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر

قال المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، إنه تم توقيع 11 اتفاقية تعاون مع مصر نحو مزيد من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أنه فى إطار دور القطاع الخاص، سيتم افتتاح منتدي الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال بين البلدين.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.

الحوار الوطنى يناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة

بدأ، منذ قليل، الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام الخميس.. و240 درجة الحد الأدنى

أكد مصدر أنه من المقرر اعتماد تنسيق الثانوى العام بمحافظة القاهرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس القادم، لتحديد الحد الأدنى لدرجات القبول للناجحين بالشهادة الإعدادية، بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر لـ الخليج 365، أنه من المتوقع أن يعلن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023 /2024، ليكون الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة، ثم يخفض على حسب كثافة المدارس وإعداد الطلبة المتقدمين لمدارس الثانوى العام.

يذكر أن تنسيق الثانوى العام كان العام الماضى بحد أدنى 220 درجة، حيث خفضه المحافظ من 222 درجة الي 220 درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام 40 درجة.

كولر يرفض إراحة نجوم الأهلى الكبار قبل حسم لقب الدورى رسمياً

رفض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة إراحة اللاعبين الكبار فى الفريق لنهاية الموسم عقب حسم اللقب الأفريقى، مؤكداً أنه لن يتخذ هذا القرار سوى بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى لعودة البطولة الغائبة عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويرى كولر أن الأهلى لابد أن يشارك فى التشكيلة الأساسية فى المباريات المؤجلة بالدورى لحسمها وإضافة لقب جديد ثم التفكير فى خوض باقى مباريات المسابقة باللاعبين البدلاء والناشئين للاستعداد للموسم الجديد.

وطلب كولر تقريراً من جهازه المعاون عن أداء لاعبى الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدورى الحالية، بسبب مباريات الأجندة الدولية.