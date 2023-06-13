شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتجميع تحويلات طلاب الثانوية العامة وإرسالها للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لمديرى المديريات التعليمية، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة، حيث كلفت الوزارة، جميع الادارات التعليمية التابعة للمديريات بتجميع كافة تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2024 /2023 وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزام بضوابط التحويل ، وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت الوزارة علي أنه في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2023 وفي ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة وبناء على كتاب الادارة العامة للشئون القانونية (إدارة التحقيقات) الصادر لجميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على وقف جميع التحويلات للطلبة بالصف الثالث الثانوي وعدم قبول تحويل أي طالب بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع الى اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تكليف الإدارات التعليمية التابعة بتجميع كافة تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزام بضوابط التحويل، وإرسالها مع مندوب الادارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس تمهيدا لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة لبحث كافة التحويلات والبت فيها.