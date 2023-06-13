شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: نتعاون مع مصر فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إن هناك تعاون مشترك في الجانب الأمني والعسكري والثقافي وتبادل الطلاب والزمالات في الجامعات، بين مصر والعراق، كما أن التعاون قائم في المجالات المختلفة، وهناك تعاون وعمل مشترك على الجانب الدبلوماسي في مختلف القضايا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «المذكرات التى ستوقع تخص التعاون في المجال الثقافي والمصرفي والدبلوماسي، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال».

وأكد: «سنطور العلاقات الاقتصادية ونتوقع الفترة القادمة العديد من الشركات المصرية ستعمل في الساحة العراقية، وهناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، وخاصة الربط الكهربائي، وهناك ربط بين الجانب العراقي والأردني والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصري واستيراد الطاقة الكهربية من مصر، بالإضافة إلى هذه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد فهناك علاقة ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وهناك اجتماعات مختلفة على المستويات المختلفة، للتنسيق في هذه المجالات سواء، الاقتصادي والطاقة والمصرفي والدبلوماسي والسياسي لتنسيق المواقف على المستوى العالمي».