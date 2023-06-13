شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى واليوم السابع تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، الصحفي بمؤسسة روزاليوسف، وأعلن ذلك الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف.

وكتب أحمد باشا عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفى، الذى وافته المنية منذ دقائق لتنتهى مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة فى تلاميذه وقراءه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازى".

ومن جانبه نعى الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 ، وجميع العاملين بالؤسسة ، الكاتب الصحفى الكبير عاصم حنفى ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.