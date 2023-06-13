شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يزوران مجمع الصناعات بعرب العوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم اقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه ويأتي إنشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمحافظة الذي استمر لمدة يومين في إطار علاقات التعاون الوثيق بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له عدد من المصانع والهناجر والوحدات الصناعية الموجودة بالمجمع سواء التي بدأ العمل بها بالفعل أو التي تم طرحها للإيجار من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة للمجمع الذي تم إنشاؤه باستثمارات أكثر من 900 مليون جنيه وفرص الاستثمار بها وشروط الحصول عليها وتكلفتها خاصة وأنه تم طرحها وتسليم 129وحدة للشباب بأسعار مناسبة لفتح مشروعات وصناعات جديدة وهو ما يوفر فرص عمل للشباب واستيعاب أيادي عاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بالشباب وتوفير فرص عمل لهم وهو ما يظهر جلياً في إنشاء مجمع للصناعات الصغير والمتناهية الصغر متكامل ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 م2 و 540 م2 وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات على أن تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه ،مع توافر كافة المرافق والبنية التحتية بها من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وشبكات طرق واتصالات فضلاً عن وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد ومطاعم وكافيتريات مضيفاً أن فكرة الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص تهدف إلى توفير الجهد والعناء لخدمة المستثمرين خاصة الشباب منهم لافتاً إلى أهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادي.

كما تفقد المحافظ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي ؛ مصنع لإنتاج الصابون بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب، وتابعاً عملية ومراحل التصنيع منذ بداية العمل وحتى خروج المنتج النهائي للأسواق واستمعا إلى شرح توضيحي مفصل عن المصنع وإنتاجه.