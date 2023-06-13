شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح لحوم 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى بالأسواق قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، عن وصول دفعة جديدة من رؤوس الماشية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف السعدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: وصل محاجر وزارة التموين نحو 5 آلاف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف رأس ماشية يتم استيرادها من السودان على دفع متفاوتة"، مؤكدًا أن الازمة السودانية لم تؤثر على عملية الاستيراد بين البلدين.

وتابع: هناك 5 آلاف طن لحوم برازيلي مجمدة يتم طرحها بمنافذ التموين بأسعار تبدأ من 170 جينه، بالإضافة إلى اللحوم الهندية، كما أن الوزارة توفر لحوم بلدي بسعر 280 جنيه، كما أن أسعار اللحوم بوزارة التموين تقل عن نظيرتها بالسوق بنحو 40%.

وأوضح السعدني، أن مراعي جبيوتي لا تختلف عن مراعي السودان، كما أن رؤوس الماشية التي تأتي لمصر يتم وضعها لفترة في المحاجر المصرية، قبل طرحها في الأسواق، كما أن هذه اللحوم ذات جودة عالية.

وأشار السعدني، إلى أن اللحوم السودانية أقرب من حيث الطعم للحوم المصرية، كما أن هناك لجنة بيطرية، تقوم بفحص رؤوس الماضية التي يتم استيرادها من الخارج، والتأكد من سلامتها.