شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر فى إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الجراحات الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية أن العملية استغرقت 4 ساعات و تتمثل فى تغيير الصمام الميترالى وإصلاح الصمام الثلاثى لمريض فى العقد الرابع من العمر يعانى من ضيق شديد فى الصمام الميترالى وإرتجاع شديد فى الصمام الثلاثى، وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى لإستكمال العلاج.

وأشاد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية بكفاءة ومهارة الفريق الطبى الذى قام بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور علاء بسيونى رئيس قسم جراحة القلب والصدر وضم الفريق الطبى الدكتور طارق الشاذلى مدرس بقسم جراحة القلب والصدر والدكتور مصطفى راضى والدكتور محمود سامى مدرسين مساعدين والدكتور مايكل مدحت والدكتور خالد السيد والدكتور أحمد عبداللطيف نواب ومن أطباء التخدير الدكتور أسامة رحاب مدرس والدكتور مهاب عبدالملك مدرس مساعد والدكتور عامر سليمان نائب بالقسم ومن التمريض، الممرضة عبير بدر والممرضة شيماء سامى والممرضة صابرين شحاتة والممرضة ثناء صلاح وأخصائى رواء القلب محمد عاشور.

وبذلك أصبحت مستشفيات جامعة طنطا تمتلك ثلاث قطاعات عمليات مجهزة للقلب المفتوح على أعلى مستوى وفقا لمعايير الجودة فى المستشفيات وتتمثل فى المستشفى التعليمى الفرنساوى والمستشفى الرئيسى ومستشفى الجراحات الجديد.