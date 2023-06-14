شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة وجارى ربطهن بالتطبيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد خليل، مدير عام تسجيل وتوجيه الأشخاص بذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه تم حصر 180 ألف سيدة من ذوات الأعاقة حتى الآن وجاري ربطهن بالتطبيق الإلكترونى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه من مصر المذاع على قناة "CBC"، أن جارى العمل على إطلاق تطبيق لحصر السيدات ذوات الإعاقة وهو الآن قيد التجريب.

وتابع : "تم حصر 38 ألف سيد ذات الإعاقة من تطبيق الخدمات المتكاملة، وتم حصر 112 ألف من ذوات الإعاقة من قاعدة بيانات كرامة، وحصر بيانات 30 ألف سيدة من ذات الإعاقة من على قاعدة روضات الريفيات بمجموع 180 ألف".

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه حرصًا منها على الوصول إلى حصر السيدات ذوات الإعاقة؛ فقد قررت المضي قدما في جمع المستحقين من خلال التطبيق الإلكتروني لتشمل الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجة وطبيعة العمل والمؤهل التعليمي، مضيفة أن الوزارة من جهتها قد قامت بحصر 38 ألف سيدة من خلال قواعد البيانات المسجلة لديها.