شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: القمر يقترن مع المشترى فى الثالثة فجر الأربعاء ويمكن رؤيته بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هواه الفلك والمهتمين إلى رصد وتصوير ظاهرة اقتران مع كوكب المشترى اكبر كواكب المجموعة الشمسية والاستمتاع بمتابعة الكواكب التي أبدع الله بصنعها في الكون، سوءا بالعين المجردة أو عن طريق التلسكوب، لافتا إلى أنه منظر مبهر لمحبي مراقبة النجوم حول العالم.

وأوضح جاد في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديدة، أن مشاهدة اقتران القمر بالمشترى ترى بالعين المجردة قبل شروق شمس الاربعاء، حيث نراهما متجاورين بالسماء في اتجاه الشرق في تمام الساعة 3.20 دقيقة صباحا.

وأشار إلي أن رؤية القمر والمشترى متجاوريين ظاهريا في السماء لايعني أن القمر أصبح في مدار المشتري، وإنما في أقرب المسافات لبعضهم البعض، وأن المسافة الحقيقية بينهما ملايين الكيلو مترات، لافتا إلي أن المسافة العظمي 365 كيلو متر بين القمر والارض وهو في نقطة الاوج ابعد مسافة من الارض، بينما تكون 340 كيلو متر في نقطة الحضيض، وهي فترة البدر العملاق لما بيكون في طور البدر.