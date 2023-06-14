شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: انتهاء توصيل الصرف الصحى للصعيد بنسبة 100% خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه قبل عام 2014 كان الصعيد يشتكى من عدم وصول المياه النظيفة والطرق والأماكن العشوائية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "أجرينا دراسة عن رضا المواطنين فى عام 2015، وأوضحت النتائج أن هناك رغبة كبيرة من المواطنين فى الصعيد للانتقال إلى القاهرة بسبب تراجع الخدمات ولكن هذه الرغبة تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب المشروعات التنموية المختلفة خاصة الخدمية، فضلا عن توافر فرص عمل للشباب".

وتابع: "الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد بنسبة 100% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ومحافظة بنى سويف تكلفت 30 مليار جنيه فى توصيل الصرف الصحي"، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد كان بتكلف من رئيس الجمهورية.. ومبادرة حياة كريمة ساعد فى تطوير الصعيد بالكامل". وأكد أن هناك مشاريع فى الصعيد لها مكانة كبيرة فى السوق العالمي، مثل مشروع تجفيف الطماطم.

ويواصل الحياة اليوم سلسلة حلقاته بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.. ويرصد حصاد المشروع القومي لتنمية صعيد مصر.