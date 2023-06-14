شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 14/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:30
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 1:00
موعد صلاة العصر 4:38
موعد صلاة المغرب 8:05 م
موعد صلاة العشاء 9:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:41 م
وقت صلاة العشاء 9:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:06
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