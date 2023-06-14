رئيس القابضة للكهرباء يفتتح عيادات تخصصية جديده لخدمة العاملين بروكسى

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ظهر اليوم الأربعاء، العيادات الطبية التخصصية الجديدة بمنطقة روكسي و التابعة لقطاع القاهرة الطبي بشركة الخدمات الطبية لخدمة العاملين وأسرهم، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء شركات التوزيع والإنتاج .

وصرح الدكتور محمد اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أنه بنا على تعليمات الدكتور محمد شاكر والمهندس جابر دسوقى على ضرورة العمل على تطوير الخدمة الطبية سيتم افتتاح عيادات روكسي التخصصية، لتنضم إلى منظومة شركة الخدمات الطبية الساعية لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين و أسرهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، أن العيادات الطبية التخصصية بروكسي تضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة ، حيث تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية، وتتميز بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم وإجراء أشعة الموجات الصوتية وفحص قاع العين الكمبيوتر وإجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى حيث تمتاز بتوفر أحدث الاجهزة الطبية، والتى تعد حجر الزاوية فى التشخيص التسليم والذى يبنى عليه العلاج السليم.

يقوم على العمل بالعيادات الطبية التخصصية بروكسي نخبة من أمهر الأطباء الأستشاريين والأخصائيين فى كل التخصصات الطبية.

إلى جانب طاقم متميز من التمريض والسكرتارية الطبية.