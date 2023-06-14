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‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية للأسبوع الحالى من مركز المناخ

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القاهرة - سامية سيد - تشهد حالة الطقس الاسبوع الحالى انفراجه بداية من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوباً"، مع استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد "لكنها حول المعدل 40- 41 ° م" ثم ارتفاع جديد في الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد "من بني سويف وحتى اسوان "  بالتحديد يوم الثلاثاء ولمدة يوم واحد .

 

واستغلالاً لفترة الهدنة المناخية هذا الأسبوع، ينصح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح باتباع الإجراءات والتوصيات التالية:

 

1- كل التراكيب المحصولية في حاجة كبيرة إلى اعادة تأهيلها فسيولوجياً بعد انتهاء الموجة الأخيرة  .

 

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياه الرى.

 

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو والزيتون والموالح والرمان بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .  

 

4- محاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت صباحاً .

 

5-  مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات او الامراض المحبة للحرارة العالية الرطبة.

 

 

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