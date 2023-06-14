شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كروت ذاكرة موبايل ومخدرات وسيوف بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، وفي وردية واحدة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 3، من ضبط 5 محاولات تهريب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الركاب.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، تم ضبط راكبين عربيين حاولا تهريب كمية من كروت الذاكرة داخل جيوب ملابسهما التي كانوا يرتدونها، حيث أستوقفهما حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف كل من هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الأول يدوياً وتفتيشه ذاتيا، وأحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب الثاني يدويا وتفتيشه ذاتيا في وجود محمد صلاح من ادارة الامن الجمركي مما اسفر عن ضبط 2500 كارت ذاكرة مع الراكب الاول و 3300 كارت ذاكرة مع الراكب الثاني قاما باخفائهم داخل جيوب الملابس التي يرتدونها، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من أحمد عادل القط و بسمة حسني و امل مصطفي و كريم يوسف لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الاول، وتكليف لجنة مكونة من عماد صلاح و محمود عباس و ندا سيد و ايمن عصام و علي محمود لجرد وعد وتحريز المضبوطات الخاصة بالراكب الثاني وذلك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته 51 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 510 قرص، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية و احمد عبد الواحد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

والمحاولة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بكين حيث تم ضبط راكب اسيوي بحوزته ستة سيوف ذوي نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته كما افاد بذلك تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح و محمود عباس و بسمه حسني مآمير الجمرك، ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من هيثم صلاح و مينا فهيم مأمورا الجمرك تحت اشراف جمال السيد.

والمحاولة الخامسة والأخيرة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من اديس أبابا، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 4 شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي 40 قرص و 4 عبوات بلاستيكية بهم 40 قرص فوار لنفس العقار المخدر، تم الضبط بواسطة كل من كريم يوسف و أحمد عادل القط مأمورا الجمرك باشراف جورج الفونس مدير الحركة.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محاضر ضبط جمركي ارقام 147 و 148 و 149 و 150 و 151 لسنة 2023 لكل راكب علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثالث والرابع والخامس للنيابة المختصة.