شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مجمع الخدمات التكنولوجية فى الأبعادية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد الرئيس السيسى دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، كما تفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.