شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جاى أطمن عليكم.. احنا عايشين ببركتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع نزلاء دار مسنين الأبعادية فى محافظة البحيرة. ورحب الرئيس السيسي بالنزلاء قائلًا: "منورين الدنيا كلها.. عاملين إيه؟ إزيكم ..إزى صحتكم.. ربنا يكرمكم ويخليكوا لينا.. انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم". واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لكبار السن: "مبسوطين هنا؟ ..معقولة الحياة هنا؟ ..أنا جاى علشان أطمن عليكم..متنسوناش بالدعوات الطيبة.. عاوزين تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام؟"، ورد النزلاء على سؤال الرئيس: منفنسناش في حاجة غير زيارة النبي".

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