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الرئيس السيسى لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جاى أطمن عليكم.. احنا عايشين ببركتكم"

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع نزلاء دار مسنين الأبعادية فى محافظة البحيرة.

ورحب الرئيس السيسي بالنزلاء قائلًا: "منورين الدنيا كلها.. عاملين إيه؟ إزيكم ..إزى صحتكم.. ربنا يكرمكم ويخليكوا لينا.. انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم".

واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لكبار السن: "مبسوطين هنا؟ ..معقولة الحياة هنا؟ ..أنا جاى علشان أطمن عليكم..متنسوناش بالدعوات الطيبة.. عاوزين تزوروا النبي عليه الصلاة والسلام؟"، ورد النزلاء على سؤال الرئيس: منفنسناش في حاجة غير زيارة النبي".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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