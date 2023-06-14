شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لأمراض الدم والان مع تفاصيل الخبر
يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة
يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.
ويمثل الرؤساء الفخريون للمؤتمر الدكتور حسام كامل ، والأستاذ الدكتور أشرف الغندور ، كما يشارك فى المؤتمر رئيس ESHA الدكتورة مها الزمايتى، والدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة، والدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد موسى .
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