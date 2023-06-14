شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لأمراض الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة عين شمس ، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الدم تحت شعار " إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام"، وذلك يومى 14 ، 15 يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أسامة عزازى، وتحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب.

يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

ويمثل الرؤساء الفخريون للمؤتمر الدكتور حسام كامل ، والأستاذ الدكتور أشرف الغندور ، كما يشارك فى المؤتمر ‏‏رئيس ESHA‏ الدكتورة مها الزمايتى، والدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة، والدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد موسى .