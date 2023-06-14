اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تتواصل بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - تتواصل لليوم الثانى على التوالى فعاليات اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الامكاو" حيث تم أمس استعراض استراتيجية المجلس للفترة " 2018- 2030" والتى تم إصدارها عام 2018، وتهدف لوضع إجراءات لتحسين إدارة الموارد المائية الأفريقية، بالإضافة للخطة التشغيلية الاستراتيجية "SOP)"للفترة 2020-2024، والتى تهدف لتوفير خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية على مدى خمس سنوات من خلال تركيز أنشطة السكرتارية على الأولويات والأهداف المتفق عليها.

كما تم استعراض نتائج تقرير 2022 الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقى بشأن تنفيذ إعلان التزامات شرم الشيخ 2008 للتعجيل بتحقيق أهداف المياه والصرف الصحى فى أفريقيا " WASSMO "، والتصديق على استراتيجية تمكين الشباب والإدماج النوعى فى قطاع المياه.

وزار عدد من الوزراء المشاركين فى الاجتماعات لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة للتعرف على إمكانيات المركز المتميزة فى مجال التدريب وبناء القدرات، والمشاركة فى حفل تدشين المركز الأفريقى للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وكانت مصر قد طرحت مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين AWARe ، والتى تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف فى قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، معربًا عن أمله فى مشاركة كافة الدول الأفريقية فى هذه المبادرة الهامة التى تهدف بشكل أساسى فى دعم المجتمعات المحلية فى التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

وتؤكد مصر على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لإعداد مسودة رؤية القارة الأفريقية للمياه 2025، والتى ستسهم فى دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشى لمئات الملايين من المواطنين الأفارقة.