شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من هيئة ضمان جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة على تجديد الاعتماد من إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد.​

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تجديد اعتماد الكلية يؤكد ما تتمتع به ادارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة والتي لا تقتصر على نقل المعارف فقط، وإنما تنمية وتطوير المهارات لدى الطلاب للحصول على تأهيل أكاديمي متكامل، وتطوير المعرفة الضرورية التي تتطلبها مزاولة المهنة واحتياجات سوق العمل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حصلت خلال آخر عامين على عدة جوائز أهمها: شهادتا الأيزو الدولية (ISO 9001:2015) و (ISO 21001: 2018)، وجائزة مصر للتميز الحكومي كثاني أفضل كلية من بين أكثر من 450 كلية حكومية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية من أعضاء فريق وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومن كافة القيادات الأكاديمية بها وكلاءً، ورؤساء أقسام، ومديري المراكز البحثية والوحدات الخدمية، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وشركاء التنمية.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن هذا هوالتجديد الثاني لاعتماد الكلية حيث سبق وحصلت الكلية على اعتماد الهيئة في عام 2011 كأول كلية اجتماعية، ثم تم تجديد الاعتماد في عام 2017، لتؤكد بجدارة استمرار استيفائها لمتطلبات الاعتماد بمحاوره المختلفة.