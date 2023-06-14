شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمشروع تشغيل الألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تعزيز فرص الشباب وتمكينهم وتنفيذ مشروع تشغيل 1000 طالب بمبادرة تحت شعار "معاً نترك أثراً طيباً" المرحلة الثالثة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع، وذلك بمشاركة طلاب فريق المتطوعين.

وتستهدف المرحلة الثالثة صيانة غرف الملاعب و استكمال تجهيز مخيم الجوالة، لإستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان، بالإضافة إلى تشجير سور المخيم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتم إهداء عدد 400 شجرة لجامعة حلوان تم زراعتهم من خلال طلاب المشروع.

يذكر أن المشروع يهدف إلى نشر الوعى البيئى والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الإستهلاك، وتنمية روح الولاء والإنتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

وتقام فعاليات مشروع تشغيل 1000 طالب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.