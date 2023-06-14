شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى سول يسلم الزى الرسمى للشرطة للمعرض العالمى للأزياء الشرطية ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سلم السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في سول الزي الرسمي للشرطة المصرية المهداة من وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية إلى المعرض العالمي للأزياء الشرطية بمتحف الثقافات المتعددة بعاصمة كوريا الجنوبية سول.

بحسب بيان للسفارة المصرية في سول ، يسعى المعرض الذي يضم أزياء رسمية لقوات الشرطة حول العالم إلى تعزيز الفهم والتقدير لدور قوات الشرطة في تطبيق وإنفاذ القانون في المجتمعات في مختلف دول العالم، حيث تأتي مساهمة مصر في المعرض لتدلل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.





وخلال حفل التسليم ، أكد السفير خالد عبد الرحمن على الزي الرسمي يمثل تفاني واحتراف ضباط الشرطة المصرية الذين يعملون بلا كلل لدعم القانون وحماية سلامة مواطنيهم. وأعرب عن أمله في أن يكون الزي الرسمي بمثابة تذكير بأهمية التعاون الدولي في مكافحة عدد متزايد من الجرائم العابرة للحدود التي تهدد أمن جميع البلدان.

‎يعد معرض الزي الشرطي العالمي حدثًا سنويًا في متحف متعدد الثقافات في سيول، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم ويوفر المعرض فرصة فريدة للأفراد للتعرف على الأنواع المختلفة للزي الرسمي والمعدات التي يستخدمها ضباط الشرطة في مختلف البلدان ، فضلاً عن تحديات وإنجازات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم.