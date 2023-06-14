شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات القومى لرعاية أسر الشهداء لـ 827 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقرير عن الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 ضمن الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو في مجالات الرعاية (الإجتماعية، الطبية، التعليمية، الترفيهية، الإسكان، النقل، الدعم النفسي) حيث يقدم المجلس خدماته لعدد (827) أسرة شهيد وعدد (5260) مصاب عجز جزئي وعدد (59) مصاب عجز كلي بإجمالي عدد (7591) مستفيد على النحو التالي:-

أولاً :- مجال الرعاية الطبية

تم توقيع الكشف الطبي على عدد (1824) مستفيد من خلال العيادات الداخلية بالمجلس في مختلف التخصصات الطبية و إستخراج عدد (6346) خطاب تحويل للمستشفيات والمراكز المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية تشمل إجراء كشوفات طبية وإجراء عمليات جراحية وأشعة وتحاليل .

تم صرف عدد (11961) روشتة طبية شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والغير مزمنة من خلال منافذ صيدليات الشركة المتعاقد معها المجلس، إضافة لمراجعة جرعات الأدوية الموصوفة لكل حالة ومتابعة إستجابة المريض للأدوية في إطار الخطة العلاجية .

قام المجلس بصرف عدد من الأجهزة التعويضية لمصابي العجز الكلي على النحو التالي :-

عدد (1) مرتبة هوائية، عدد (2) كرسي متحرك، عدد (2) بطارية كرسي متحرك، عدد (1) عكاز طبي، عدد (3) كرسي كهربائي، عدد (1) سماعة أذن طبية، عدد (2) طرف صناعي، عدد (3) كرسي حمام، صيانة عدد (2) كرسي متحرك .

يقوم المجلس بمتابعة عدد (54) مصاب عجز كلي (حركي- بصري) وتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي لهم من خلال مراكز تأهيل متخصصة.

يتم متابعة حالات الغسيل الكلوي وحالات العلاج الكيماوي والمصابة بالسرطان بالمستشفيات وتذليل أي صعوبات تواجههم على صعيد الرعاية والخدمة العلاجية.

ثانياً :- الرعاية الإجتماعية

تم استقبال عدد (2120) مستفيد بإدارة الإستقبال بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، وعدد (650) مستفيد بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم .

استقبال عدد ( 900) مكالمة عبر الكول سنتر والخط الساخن للرد على الإستفسارات، وعدد (800) إستفسار عبر الصفحة الرسمية للمجلس.

استقبال عدد (76) شكوى وإستفسار عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمعدل إستجابة بلغ 100% .

استلام عدد (6) طلبات ضم جديدة للحصول على خدمات المجلس .

ارسال عدد (10) مستفيد إلى هيئة التأمينات والمعاشات لإستخراج المعاش الخاص بهم .

تسليم عدد (416) كارنيه هيئة النقل العام وإستخراج عدد (103) إشتراك مترو .

تسليم عدد (151) بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين .

مخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير عدد (8) وظائف لأسر الشهداء والمصابين .

إعفاء عدد (6) مستفيدين من رسوم إستراك مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة .

نظم المجلس القومي احتفالية كبرى لتكريم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة عيد الأم ويوم الشهيد، وتم تكريمهم وتوزيع الهدايا عليهم .

تم تنظيم عدد (60) فعالية ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس داخل محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم المختلفة لعدة أماكن منها (المتحف المصري، متحف القوات الجوية، حديقة الأزهر، متحف الحضارة، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات، السيرك القومي، مسرح العرائس، أكوا بارك فندق جويل، متحف جاير أندرسون، مركز الطفل للحضارة والإبداع وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية).

نظم المجلس القومي عدة فعاليات فنية وتوعوية بقصور الثقافة ومراكز النيل بعدد (10) محافظات .

تم تكريم عدد من أمهات وزوجات الشهداء بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين .

نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عدد (2) رحلة سياحية إلى مدن مرسى مطروح والأقصر وأسوان .

نظم المجلس عدد (120) زيارة منزلية لأسر الشهداء والمصابين بمحافظات الجمهورية المختلفة وذلك لتقديم الدعم لهم وإجراء بحوث إجتماعية عليهم في إطار تحديث البيانات وتنقية الكشوف .

تم توزيع عدد (132) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات المختلفة .

نظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية عدة دورات لعدد من المستفيدين في مجالات ( إدارة الازمات، التفاوض، الإستراتيجية والأمن القومي، التكنولوجيا) .

عقد المجلس عدة دورات وورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية في مجالات (أعمال المنسوجات، النحاس، الإكسسوارات، الأركيت، صيانة المحمول، صيانة الحاسب الآلي) .

ثالثاً :- الرعاية التعليمية

استخراج عدد (620) خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة .

استلام عدد( 25) طلب للحصول على دورة اكاديمية ناصر العسكرية.

مساعدة عدد (2) من الباحثين وطلاب الجامعات المصرية في مراحل الماجستير والدكتوراة على إنجاز رسائلهم المتعلقة بدور الدولة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين .

رابعاً :- الإسكان

مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعي لإعادة بحوث عدد (7) من المستفيدين للوحدات السكنية مساحة 42م .

مخاطبة وزارة الإسكان لتحويل تخصيص عدد (8) وحدة سكنية بمساحة 90م.

تم تسليم عدد وحدة سكنية مساحة 42م لأسرة مصاب عجز كلي بمحافظة الأسكندرية .