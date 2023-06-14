شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض ضمن مخطط تطوير محيط هضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 133 الصادر في 14 يونيو سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات (أ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك ضمن مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير.

ونص قرار المحافظ رقم 722 لسنة 2023 على أنه، بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 603 لسنة 2021 بشأن اعتماد مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (إدارة التقسيم بالإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات (أ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بتجزئة (د2) إلى الجزء (د2) (1-1) والجزء (د2) (1-3) والجزء (د2) (1-4)، وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 31/5/2023؛ قرر:

مادة1- يعتمد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات (أ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بتجزئة الجزء (د2) إلى الجزء (د2) (1-1) والجزء (د2) (1-3) والجزء (د2) (1-4) طبقا للرفع المساحي الصادر من مركز بحوث الهندسة المدنية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة وطبقا للكلك المرفق وبالشروط الآتية:

1-إقامة مبنى مدرسة على قطعة الأرض جزء (د2) (1-1) وبمنى مدرسة على قطعة الأرض جزء (د2) (1-2).

2-عدم إجراء أي تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.

3-الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.

4-عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بالمدينة.

5-تخضع القطع المبينة بالرسم والتي بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير.

6-تتحمل الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام تكاليف إدخال المرافق العامة بالشوارع المستجدة بمنطقة خدمات (أ) على نفقتها الخاصة.

مادة2- تقسيم قطعة الأرض الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للمساحات الآتي بيانها بعد والنشاط الموضح قرين كل منها:

-القطعة (د2) (1-1) بمساحة 4500.00م2 نشاط تعليمي (مدرسة).

-القطعة (د2) (1-2) بمساحة 5351.65م2 نشاط تعليمي (مدرسة).

-القطعة (د2) (1-3) بمساحة 5200.00م2 خدمات تخص الجمعية.

-القطعة (د2) (1-4) بمساحة 2187.33م2 خدمات تخص الجمعية.

مادة3- قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأنها تتحمل تكاليف إدخال المرافق العامة بالشوارع المستجدة بمنطقة خدمات (أ) على نفقتها الخاصة وأن عروض الشوارع المستجدة ستكون طبقا للرفع المساحي الصادر من مركز بحوث الهندسة المدنية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة وأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل منطقة خدمات (أ) وذلك بتجزئة (د2) إلى الجزء (د2) (1-1) والجزء (د2) (1-2) والجزء (د2) (1-3) والجزء (د2) (1-4) طبقا للرفع المساحي الصادر من مركز بحوث الهندسة المدنية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أي مسئولية في تحديد المساحات.