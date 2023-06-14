شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023، لطلاب التعليم الفني الصفين الأول والثاني بمدارس المرحلة الثانية والثالثة المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقاً منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من الثلاثاء 20 يونيو حتى الأحد 25 يونيو، وذلك بهدف التأكد من صدق وموثوقية قرارات تقييم الطلاب، وفعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، وتنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

ووجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:

- تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة والتنبيه على مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية وابلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد أقصاه الاثنين 3 يوليو 2023.

- توفير أماكن إقامة استراحة للقادمين من محافظات أخري لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة يتم صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية والمديرية.

- إخطار المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير الي السيد مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي على الواتس (WhatsApp) الخاص بمنسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك.

- إخطار المدارس الفنية بتنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني (الدور الثاني) لطلاب الصفوف الثلاثة بجميع المدارس الفنية خلال الفترة من الاثنين الموافق 10 يوليو حتى الاثنين 17 يوليو.