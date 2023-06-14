شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع مع "فاو" المشروعات المشتركة وآليات تفعيل مبادرة الزراعة والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور نصر الدين حاج الامين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر ، في إطار العلاقات المتميزة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو واستكمالا لسلسلة اللقاءات المستمرة.

‏تناول الاجتماع متابعة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية والجاري تنفيذها حاليا في المجالات الزراعية المختلفة، كذلك التعاون والمشروعات المستقبلية خاصة تلك التي تتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها على الزراعة، كما بحثا دعم الفاو للمشروعات الموفرة للمياه ومنها المشروع القومي لتطوير زراعة قصب السكر ‏بنظام الشتلات، والتوسع فيها لما لها من مردود إيجابي على مستوى معيشة المزارعين .

كما تناول ‏الاجتماع تقييم للمدارس الحقلية وزيادتها خلال المرحلة القادمة خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

القصير ونصر الدين بحثا ‏أيضا آليات تفعيل مبادرة "الزراعة والغذاء من أجل تحول مستدام FAST" ‏التى تم إطلاقها خلال قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ ‏ في يوم الغذاء والزراعة، حيث كان للفاو دورا كبيرا في إعداد وإطلاق المبادرة .