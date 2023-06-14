شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: أئمة الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجيج بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرة للحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حاضر فيها الشيخ السعيد السيد عبد الجواد الشربيني، والشيخ شاهر محمد شكري، مؤكدين أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى رب العالمين، به تُرفع الدرجات وتُكَفّر الذنوب والسيئات، وأن الحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين، بعيدًا عن الرياء والسمعة، فالحاج يخرج من بيته مهاجرًا إلى ربه، تاركًا أهله، متواضعًا لمولاه، يؤدي المناسك بقلب خاشع ولسان ذاكر مقبلًا على ربه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

يأتى ذلد في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم .