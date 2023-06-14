شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة فى أول يوم عمل بالعاصمة الإدارية :" داخلين برجلنا اليمين إدعولنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع فريق عمل الوزارة ، وعلقت قائلة :"صباح الخير .. داخلين برجلنا اليمين". وتابعت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية بموفع التواصل الاجتماعى : أول يوم للانتقال الدائم للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.. إدعولنا.



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