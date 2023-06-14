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وزير الهجرة فى أول يوم عمل بالعاصمة الإدارية :" داخلين برجلنا اليمين إدعولنا "

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القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع فريق عمل الوزارة ، وعلقت قائلة :"صباح الخير .. داخلين برجلنا اليمين".

 

وتابعت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية بموفع التواصل الاجتماعى : أول يوم للانتقال الدائم للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.. إدعولنا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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