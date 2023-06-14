شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تفتتح منظومة التحول الرقمى الشامل السبت بحضور وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية يوم السبت المقبل منظومة التحول الرقمى الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة، فضلا عن إعلان تفعيل بروتوكول هام مع وزارة التخطيط بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وعددا من قيادات الدولة التنفيذية.

ويأتى الافتتاح يوم السبت فى الواحدة والنصف بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة، الكائن بشارع التسعين لإدارية الشمالى بالقاهرة الجديدة.