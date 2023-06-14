رئيس الوزراء: ملتزمون بأسعار تسليم القمح رغم انخفاضه عالميا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الأردب إلى 1500 جنيه قبل موسم حصاد القمح، مضيفا:" النهاردة ملتزمين وبنسدد للفلاحين بهذا السعر".

محمد يوسف

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