شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ملتزمون بأسعار تسليم القمح رغم انخفاضه عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الأردب إلى 1500 جنيه قبل موسم حصاد القمح، مضيفا:" النهاردة ملتزمين وبنسدد للفلاحين بهذا السعر".
أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحضور الرئيس السيسي: "النهاردة السعر العالمى أقل 2500 جنيه فى الطن.. يعنى الفلاح المصرى بياخد أكتر".
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