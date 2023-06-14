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رئيس الوزراء: ملتزمون بأسعار تسليم القمح رغم انخفاضه عالميا

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الأردب إلى 1500 جنيه قبل موسم حصاد القمح، مضيفا:" النهاردة ملتزمين وبنسدد للفلاحين بهذا السعر".

 

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحضور الرئيس السيسي: "النهاردة السعر العالمى أقل 2500 جنيه فى الطن.. يعنى الفلاح المصرى بياخد أكتر".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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