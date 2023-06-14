شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى الأبعادية بالبحيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" والتقى بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.



