أخبار مصر

الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجامعات التي تم إنشائها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفى الطلب على التعليم حتى العام 2050.

 

أضاف الرئيس السيسي ردا على طلب احد الأهالي بإنشاء فرع لجامعة الازهر بالمنطقة: "الجامعة دي علشان تتعمل على 22 فدان هيبقا فيها تخصصات مختلفة.. بس الجامعات اللى اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ 6 سنين اللى فاتت تكفى الطلب على التعليم لغاية 2050".

 

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "عاوز تعليم سواء أزهر أو غيره ممكن اقولك حاضر وندرس.. بس أنا متعودتش علي كده.. اتعودت على إنى أتكلم معاكم بموضوعية".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا