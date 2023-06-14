شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الجامعات اللى اتعملت تكفى الطلب على التعليم حتى 2050" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجامعات التي تم إنشائها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفى الطلب على التعليم حتى العام 2050.

أضاف الرئيس السيسي ردا على طلب احد الأهالي بإنشاء فرع لجامعة الازهر بالمنطقة: "الجامعة دي علشان تتعمل على 22 فدان هيبقا فيها تخصصات مختلفة.. بس الجامعات اللى اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ 6 سنين اللى فاتت تكفى الطلب على التعليم لغاية 2050".

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "عاوز تعليم سواء أزهر أو غيره ممكن اقولك حاضر وندرس.. بس أنا متعودتش علي كده.. اتعودت على إنى أتكلم معاكم بموضوعية".