شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير وبنحاول نخفف الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعيش أزمة منذ 3 سنوات، حيث بدأت بموضوع كورونا، متابعا:" ده طبعا كان له تأثير كبير قوى على مصر والعالم واحنا في مصر موقفناش، طيب جت الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ ..أيوه.. يمكن تكون بطأتنا شوية، يمكن تكون غلت الأسعار وغلتها كتير، بس عاوز أقولكم على حاجة، خلوا بالكم برضو في الـ 3 سنين اللى فاتوا زدنا 6 مليون، مقصدش بالكلمة دي أى حاجة، لكن بحط الصورة جنب بعضها". أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بمحافظة البحيرة:"بنحاول نخفف من آثار الأزمة اللى بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، دى مدة مش بسيطة في عمر دولة بتقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، لكن على مستوى العالم كله، ولها تأثير على دول اقتصادها أقوى مننا ودول غنية".. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.الرئيس السيسي: المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتح نقاش مع الأهالي بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة، قائلا: "سعيد إن أنا أشوفكم النهارده وأفطر معاكم.. اللي أنا شفته النهارده في القرية يعني يخلينا نُصِر ونستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي إحنا بنعمله ده لغاية ما نخلص كل قرى الريف المصري مش بس المرحلة الأولى".

وأضاف الرئيس السيسي: "شوفوا الكلام ده بقولوا ديما وقلته من بدري أوي.. قلت إن إحنا ماحدش يقدر يعمل حاجة لوحده.. لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات لكن نقدر مع بعض.. وأنا قلت الكلام ده.. قلت إن إحنا التحديات الموجودة جوه مصر كتير وزي ما شفتوا لما بدأنا في حياة كريمة الرقم كان في البداية 200 و250 مليار.. والموضوع دلوقتي وصل لـ350 مليار دلوقتي للمرحلة الأولى وقلنا المرحلتين التانيين هيكملوا أكتر من تريليون جنيه يعني ألف مليار".

رئيس الوزراء: ملتزمون بأسعار تسليم القمح رغم انخفاضه عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة الأردب إلى 1500 جنيه قبل موسم حصاد القمح، مضيفا:" النهاردة ملتزمين وبنسدد للفلاحين بهذا السعر".

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحضور الرئيس السيسي: "النهاردة السعر العالمى أقل 2500 جنيه فى الطن.. يعنى الفلاح المصرى بياخد أكتر".

أحد أهالى الأبعادية للرئيس السيسى: ولدنا على إيد حضرتك.. وسنبايعك لحد ما نموت

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، والتقى عددا من الأهالي، ودار حديث معهم، حيث بادروه القول: "منور البحيرة كلها يا سعادة الريس.. ستظل الأبعادية يذكر اسمها فى التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. احنا متشكرين على جميع الخدمات التى تمت فى عهد سيادتك".

ووجه الرئيس السيسي، للأهالي: "هل انتو راضيين؟"، ليردوا قائلين: "بكل صدق وبكل أمانة.. نحن فخورين بك جدا جدا، لأنك رفعت جمهورية مصر العربية بين الوطن العربي جميعا، وقد من الله علينا واختارك الله.. اختارك الله لنصرة هذا البلد.. احنا متشكرين يا ريس"، وقال آخر: "نحن نبايع معاليك لحد ما نموت.. احنا اتولدنا على إيد حضرتك.. واحنا اتعمل معانا حاجات ماكناش بنحلم بيها".

ووجه الرئيس حديثه لهم قائلا: "طب أنا عايز أسألكم سؤال.. إزاي الناس تحافظ على الأرض بصراحة؟"، ليرد أحدهم: "سيادتك كان فيه ناس ليها احتياجات في بعض البناء، لكن الفخر والاعتزاز وسيادتك لما قدمته لنا من مشروعات صغيرة للبلد".

تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف بسجن جمصة فى الدقهلية

نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر فى 22 يونيو الماضى، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

شوبير: الأهلى أنهى كل تفاصيل بيع حمدى فتحى للوكرة القطري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف حمدي فتحي لاعب الأهلي من الرحيل عن ناديه في الفترة القادمة بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الوكرة القطري، مشيرا إلى أن حمدي فتحي اقترب من الانتقال وانتهت كل التفاصيل ولا يتبقى سوى حسم العقود والعقد النهائي الذي سيدخل خزينة الأهلي 3 ملايين دولار

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايمس سبورت: "ما فرق في الأمر أن حمدي فتحي أدى وحصل على بطولات كثيرة وقدم مواسم رائعة ومنذ انضم للأهلي أصبح واحدا من أهم نجوم الفريق، ووصله عرض ولكن النادي تمسك به وبعدها تحدث مع مسئولي الأهلي أكدوا له أنهم لم يغلقوا الملف، ولا توجد مشكلة في رحيله ولكن بعد الانتهاء من بطولة إفريقيا".

تابع: حدثت حوارات في المغرب بعد التتويج بإفريقيا، وتم الاستقرار على أنه حمدي فتحي قدم كل ما لديه، وتم استطلاع رأي كولر، وأكد أنه لاعب رائع ويحتاجه ومفيد للفريق، ولكن طالما لديه رغبة في الرحيل لن أقف أمام رغبته، ومنح الموافقة للإدارة من أجل بيعه".