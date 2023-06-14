شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية رفعت الأسعار كتير.. وبنحاول نخفف الآثار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعيش أزمة منذ 3 سنوات، حيث بدأت بموضوع كورونا، متابعا:" ده طبعا كان له تأثير كبير قوى على مصر والعالم واحنا في مصر موقفناش، طيب جت الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ ..أيوه.. يمكن تكون بطأتنا شوية، يمكن تكون غلت الأسعار وغلتها كتير، بس عاوز أقولكم على حاجة، خلوا بالكم برضو في الـ 3 سنين اللى فاتوا زدنا 6 مليون، مقصدش بالكلمة دي أى حاجة، لكن بحط الصورة جنب بعضها".

أضاف الرئيس السيسي على هامش جولته بمحافظة البحيرة:"بنحاول نخفف من آثار الأزمة اللى بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، دى مدة مش بسيطة في عمر دولة بتقاوم أزمة كبيرة جدا، مش على مستوى مصر، لكن على مستوى العالم كله، ولها تأثير على دول اقتصادها أقوى مننا ودول غنية".