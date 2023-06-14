شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نتطلع لزيادة التعاون مع الأشقاء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الدكتور يوسف العميرى رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، والدكتور عبد الرزاق المحمود رئيس مجلس إدارة شركة المباركية للخدمات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المستثمرين من مصر والدول العربية الشقيقة فى كل من الكويت والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتى هذه الزيارة فى إطار خطوات جادة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع محليا وإقليميا لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلا عن مجهوداتهم الدولية لفتح آفاق جديدة من التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية.

فى هذا الصدد، أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تتميز بلوائحها الدولية، وتتطلع بقوة لعودة الشراكات مع الدول العربية الشقيقة في كافة مجالات التصنيع والاستثمار.

كما أعرب عن اعتزازه بزيارة وفد جمعية خليجيون في حب مصر باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية المتطورة، فضلا عن فتح قنوات جديدة للتواصل وتعزيز علاقات التكامل والشراكة بين مصر وأشقائها العرب، مشيدا بدور الجمعية على المستوي العربي لتوفير وتسهيل المناخ الاقتصادى الاستثماري للمستثمرين الخليجيين في مصر وجميع دول الوطن العربي، مؤكدا علي أهمية دور جمعية خليجيون في حب مصر، كسفير للهيئة العربية للتصنيع لإبراز دورها الرائد في الصناعة المصرية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع كافة الدول العربية الشقيقة.

وخلال مقابلته مع وفد خليجيون في حب مصر، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي استعراض تاريخ تأسيس الهيئة، ذلك الصرح الصناعي العربي الذي تأسس علي أرض مصر في عام 1975 كنتيجة للتضامن العربي في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لتكون درعاَ صناعياً عربياً فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة، مشيرًا إلى دخول الهيئة عند تأسيسها في شراكات لكافة الصناعات الدفاعية والمدنية مع كبري الشركات والمؤسسات العالمية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع أصبحت الآن أكبر ظهير صناعى لمصر وتمتلك 14 مصنعا وشركة في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية وفقا لأحدث النظم الثورة الصناعية الرابعة، ولديها استراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتحديث نظم وآليات التصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أوضح أن العربية للتصنيع اتجهت لتوطين صناعات حديثة بعد دراسات جدوى إقتصادية مستفيضة ,ومنها صناعة إطارات المركبات بكافة الأنواع الإستخدامات، وصناعة الإستانلس ستيل لكافة الأغراض الصناعية، وايضا صناعة ألواح الخشب المضغوط MDF من جريد ومخلفات النخيل، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات والشراكات في هذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية.

وأشار مختار عبد اللطيف إلى اهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمي في العديد من مجالات الصناعة، لافتا إلى أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.

وعلي هامش الزيارة ، تم توقيع ثلاثة بروتوكولات

الأول مع "جمعية خليجيون في حب مصر وشركة خليجيون في حب مصر لإدارة المشروعات" لتعزيز المشاركة في المشروعات الإستثمارية للهيئة العربية للتصنيع وتطوير أوجه التعاون بين الدول الخليجية والهيئة وكذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات وتسهيل التسويق المشترك لمنتجات العربية للتصنيع بدول الخليج العربي ,بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات التنموية المختلفة.

والثاني مع "شركة جلوبال انفستمنت فيرم" ، للتعاون في المشروعات الإستثمارية للهيئة ومنها إطارات الكاوتش والإستانلس ستيل وMDF وغيرها وتقديم الفرص التمويلية وتسويق منتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل مصر والدول العربية.

والثالث مع "شركة المباركية للخدمات التعليمية" في مجال تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين على أحدث تكنولوجيات التصنيع الحديثة والذكية بالمراكز التخصصية لدي الهيئة العربية للتصنيع والتجهيز والتشغيل للجامعات والمدارس والمعاهد، والمشاركة في التحالفات البحثية والتطبيقية في مجالات الإهتمام المشترك وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصناعية .

من جانبه، أشاد الدكتور يوسف العميرى بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لأمتنا العربية في مختلف القطاعات الصناعية والقابلة للتطوير والابتكار، معربًا عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة العريقة التي نعتز بتاريخها المصري العربي الوطنى.

وبدوره، أشاد الدكتور عبد الرزاق المحمود بدور الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به فى الصناعة العربية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات والتعاون وفتح مجالات جديدة للإستثمار المشترك.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ,أبدي وفد "خليجيون في حب مصر", و"كبار المستثمرين بالدول العربية الشقيقة" إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية , مشيدين بمجهودات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء العرب وتعزيز الفرص التسويقية والإستثمارية في كافة مجالات الصناعة المختلفة.