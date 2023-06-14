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الرئيس السيسى يجرى حديثا مع مسؤولى مبادرة "ازرع" ويطمئن على أهالى الأبعادية

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القاهرة - سامية سيد -  

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ليدير حوارا مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع" خلال تفقده أعمال مبادرة حياة كريمة بذات القرية.

 

وحرص الرئيس السيسي على الحديث مع الأهالى للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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