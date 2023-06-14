شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجرى حديثا مع مسؤولى مبادرة "ازرع" ويطمئن على أهالى الأبعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ليدير حوارا مع حشد من الأهالي والقائمين على مبادرة "ازرع" خلال تفقده أعمال مبادرة حياة كريمة بذات القرية.

وحرص الرئيس السيسي على الحديث مع الأهالى للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية.