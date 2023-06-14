شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشيد بأداء رجال المراقبة الجوية فى إدارة حركة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر لرجال المراقبة الجوية بجميع مستوياتهم، تقديرا لأدائهم المشرف فى إدارة الحركة الجوية مساء يوم السبت الماضي الموافق 10 يونيو، بكل حرفية والتغلب على الصعوبات.

وقال الفريق محمد عباس، في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني، إن رجال المراقبة الجوية، استطاعوا إدارة الحركة الجوية بكل حرفية ومهارة والتغلب على الصعوبات من خلال التنسيق الجيد مع جميع الجهات، وإدارة حركة الطائرات بكل دقة وانسيابية وفقا للتوقيتات المحددة لها دون أي تأخيرات.

وأضاف وزير الطيران، قائلا: "هذا وإن دل فإنما يدل على مدى الاحترافية، والتفوق لضباط المراقبة الجوية الذين يقومون بتنسيق وإدارة الحركة الجوية على مدار الساعة في المجال الجوي المصري".