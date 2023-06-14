شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تدشن أولى مراحل مبادرة "العمر الذهبى" لدمج الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن، حيث شهدت محافظة دمياط تدشين المرحلة الأولي للمبادرة بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات دمياط، بورسعيد،السويس ،الإسماعيلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي



مبادرة العمر الذهبي لكبار السن

وتأتي مبادرة العمر الذهبى لكبار السن فى إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التى تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعى عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد كبار السن اهتماما متزايدًا من الدولة، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل و ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن إضافة إلى أن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، من خلال معاش كرامة، وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.



مبادرة العمر الذهبي لكبار السن

وتهدف مبادرة " العمر الذهبي" إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب و قدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.



مبادرة العمر الذهبي لكبار السن

وشهد فعاليات إطلاق المبادرة الأستاذ حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط والأستاذ محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، والداعية مصطفي فتح الله، والشيخ أحمد المصري مدير إدارة الأوقاف بدمياط، والأستاذ معتز النجار المستشار القانوني لجمعية البر والتقوي.

وتضمن برنامج الاحتفالية التى أقيمت بمجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة مشاركة الفرق الاستعراضية بقصر ثقافة دمياط، وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية، وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصرى .

وعلى هامش الاحتفال تم افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية.