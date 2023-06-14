شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حقيبة أموال داخل جراج بمطار القاهرة.. والأمن يسلمها لصاحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر رجال ساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب رقم 3 على حقيبة يد بداخلها أموال مختلفة وجوازات سفر خاصة براكب فور وصوله مطار القاهرة الدولى تركها وغادر المطار.

فوجئ رجال ساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب رقم 3 أثناء تفقد الساحات وتنظيم السيارات بحقيبة يد متروكة، على الفور تم إبلاغ السلطات، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على 2650 دولارًا، و 119 دينارا أردنيا، و850 جنيها مصريا، وتم تسليمها لمباحث المبنى والتوصل إلى صاحبها، الذى وجه الشكر لرجال ساحات الانتظار على أمانتهم.